В аэропортах Москвы задержали почти 50 рейсов из-за непогоды
В столичных аэропортах из-за метели задержали около 50 и отменили два рейса, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.
По состоянию на 22:00 во Внуково задержали вылет около 20 самолетов, в Шереметьево — 27, в Жуковском — два. Отменено по одному рейсу во Внуково и Домодедово.
В беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ухудшении видимости в Москве до 200 метров. По словам синоптика, метель в столице продлится до полудня пятницы.
В аэропорту Внуково днем 18 января объявляли план «Ковер». Сигнал требует немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».
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