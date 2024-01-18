В аэропортах Москвы задержали почти 50 рейсов из-за непогоды

По состоянию на 22:00 во Внуково задержали вылет около 20 самолетов, в Шереметьево — 27, в Жуковском — два. Отменено по одному рейсу во Внуково и Домодедово.

В беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ухудшении видимости в Москве до 200 метров. По словам синоптика, метель в столице продлится до полудня пятницы.

В аэропорту Внуково днем 18 января объявляли план «Ковер». Сигнал требует немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».

