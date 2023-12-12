В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Отмечается, что в авиагавани «Внуково» задержаны 10 самолетов, еще два отменены. Кроме того, в «Домодедово» задержали 18 и отменили пять рейсов.
Проблемы возникли и в аэропорту «Шереметьево», здесь были задержаны девять бортов, один отменен.
По данным Гидрометцентра России, в Москве 12 декабря ожидается снег, местами метель, гололедица, температура воздуха — до минус 6 градусов. Из-за осадков и гололедицы в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 13 декабря, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне смогут расплачиваться картами в каждом вагоне ФПК с начала 2024 года
- СМИ: Супругу Ельцина экстренно госпитализировали
- Сенатор Митин: Яйца в России не подешевеют до весны
- Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Москве приостановили из-за сбоя
- В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
- СМИ: Минтруд выступил против заключения трудовых договоров с релокантами
- Мужчина бросил бутылку в президента Аргентины во время инаугурации
- СМИ: В России вскрыли миллиардные схемы уклонения от налогов на рынке пива
- Матвиенко заявила, что единая идеология не нужна в Конституции
- СМИ: В Красном море норвежский танкер загорелся из-за удара ракеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru