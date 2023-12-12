В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов

Отмечается, что в авиагавани «Внуково» задержаны 10 самолетов, еще два отменены. Кроме того, в «Домодедово» задержали 18 и отменили пять рейсов.

Проблемы возникли и в аэропорту «Шереметьево», здесь были задержаны девять бортов, один отменен.

По данным Гидрометцентра России, в Москве 12 декабря ожидается снег, местами метель, гололедица, температура воздуха — до минус 6 градусов. Из-за осадков и гололедицы в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 13 декабря, напоминает телеканал «360».

