В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что временные меры были введены утром 11 января для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях на полеты в аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска.

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Фото: t.me/airportkazan
ТЕГИ:АэропортыРосавиация

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