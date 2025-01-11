В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
11 января 202508:21
Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что временные меры были введены утром 11 января для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Росавиация сообщала о временных ограничениях на полеты в аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
- Над территорией России уничтожили 85 украинских БПЛА
- Канал «ТВ-Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ
- Сбербанк: В 2024 году мошенники похитили у граждан 250-300 млрд рублей
- Над Белгородским районом сбили несколько БПЛА
- Володин встретился с Мадуро после его инаугурации
- Выход мультфильма «Шрек 5» перенесли на декабрь 2026 года
- СМИ: На Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года
- Гусев: В Воронежской области сбили более 15 БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru