В 2020 году планируется упростить критерии признания домов аварийными

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин рассказал на селекторном совещании с субъектами РФ о планах по запуску упрощённых критериев и процедур по признанию домов аварийными.

СК проверит состояние аварийных домов после обращения их жильцов к Путину

По его словам, 9 сентября завершатся публичные слушания по переработанному своду правил о признании сооружений аварийными и ветхими. Процедура станет более дешевой, быстрой и доступной для муниципалитетов и жителей России. При этом, трудоемкость снизится в более чем в пять раз.

Также на данный момент разрабатывается технология по выдаче заключения о состоянии дома в электронном виде.

Ранее НСН писала о том, что с 6 aвгустa жильцы ветхих, изношенных и подлежaщих сносу многоквaртирных домов бессрочно нaделяются прaвом не устaнaвливaть счетчики.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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