В 2020 году планируется упростить критерии признания домов аварийными

По его словам, 9 сентября завершатся публичные слушания по переработанному своду правил о признании сооружений аварийными и ветхими. Процедура станет более дешевой, быстрой и доступной для муниципалитетов и жителей России. При этом, трудоемкость снизится в более чем в пять раз.

Также на данный момент разрабатывается технология по выдаче заключения о состоянии дома в электронном виде.

Ранее НСН писала о том, что с 6 aвгустa жильцы ветхих, изношенных и подлежaщих сносу многоквaртирных домов бессрочно нaделяются прaвом не устaнaвливaть счетчики.



