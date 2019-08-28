В 2020 году планируется упростить критерии признания домов аварийными
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин рассказал на селекторном совещании с субъектами РФ о планах по запуску упрощённых критериев и процедур по признанию домов аварийными.
По его словам, 9 сентября завершатся публичные слушания по переработанному своду правил о признании сооружений аварийными и ветхими. Процедура станет более дешевой, быстрой и доступной для муниципалитетов и жителей России. При этом, трудоемкость снизится в более чем в пять раз.
Также на данный момент разрабатывается технология по выдаче заключения о состоянии дома в электронном виде.
Ранее НСН писала о том, что с 6 aвгустa жильцы ветхих, изношенных и подлежaщих сносу многоквaртирных домов бессрочно нaделяются прaвом не устaнaвливaть счетчики.
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