Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей

В общей сложности на эти цели выделено более трех миллиардов рублей. Кабмин выделил дополнительное финансирование из своего резервного фонда на оказание помощи пострадавшим в регионе.

Для получения адресной помощи правительство Курской области должно направить в МЧС РФ списки граждан, которым необходима компенсация.

Ранее на эти цели также было направлено более 850 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

