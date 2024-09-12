Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей

Жителям Курской области, которые полностью утратили свое имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Более 150 тысяч жителей Курской области переселены в безопасные районы

В общей сложности на эти цели выделено более трех миллиардов рублей. Кабмин выделил дополнительное финансирование из своего резервного фонда на оказание помощи пострадавшим в регионе.

Для получения адресной помощи правительство Курской области должно направить в МЧС РФ списки граждан, которым необходима компенсация.

Ранее на эти цели также было направлено более 850 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:КомпенсацияКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры