Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
Жителям Курской области, которые полностью утратили свое имущество первой необходимости, выплатят по 150 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РФ.
В общей сложности на эти цели выделено более трех миллиардов рублей. Кабмин выделил дополнительное финансирование из своего резервного фонда на оказание помощи пострадавшим в регионе.
Для получения адресной помощи правительство Курской области должно направить в МЧС РФ списки граждан, которым необходима компенсация.
Ранее на эти цели также было направлено более 850 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru