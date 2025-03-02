Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном ТЦ

По информации Baza, первый конфликт между Данилом и охранниками произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой и категорически отказался от досмотра. После общения с охранниками он ушел, но вскоре вернулся без сумки. Предварительно, Данил убрал ее в машину, отмечает Baza. Однако охрана снова решила досмотреть мужчину. Он снова отказался, в результате чего началась перепалка, после которой произошел конфликт.

Что за пистолет был у Данила - выясняется, добавляет Baza.

Ранее в полиции Московской области сообщили о задержании мужчины, устроившего стрельбу в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

