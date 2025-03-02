Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном ТЦ
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, - им оказался 24-летний Данил Потехин. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По информации Baza, первый конфликт между Данилом и охранниками произошел из-за того, что он зашел в ТЦ с большой сумкой и категорически отказался от досмотра. После общения с охранниками он ушел, но вскоре вернулся без сумки. Предварительно, Данил убрал ее в машину, отмечает Baza. Однако охрана снова решила досмотреть мужчину. Он снова отказался, в результате чего началась перепалка, после которой произошел конфликт.
Что за пистолет был у Данила - выясняется, добавляет Baza.
Ранее в полиции Московской области сообщили о задержании мужчины, устроившего стрельбу в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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