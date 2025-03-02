Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах
2 марта 202518:21
Мужчину, устроившего стрельбу в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах, задержали. Об этом сообщили в полиции Московской области в своем Telegram-канале.
«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские проводят мероприятия с целью установления всех деталей случившегося.
Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в подмосковных Мытищах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru