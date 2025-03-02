Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах

Мужчину, устроившего стрельбу в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах, задержали. Об этом сообщили в полиции Московской области в своем Telegram-канале.

СМИ: Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах

«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские проводят мероприятия с целью установления всех деталей случившегося.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в подмосковных Мытищах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПодмосковьеРоссия

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