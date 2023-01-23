Останина: Женщины в России составляют около 50% безработных

Половина безработных в России являются женщинами, сообщила депутат Госдума Нина Останина.

Женщины в России всё чаще хотят зарплату выше «мужской»

«В России в настоящее время проживает 77,9 миллионов женщин - более половины населения страны», - цитирует Интерфакс Нину Останину.

По словам депутата, больше 80 процентов занятых россиянок работают в сфере образования, около 80 процентов в здравоохранении и социальных услугах.

Средняя продолжительность жизни россиянки составляет 78,2 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что Россия не пойдет по пути европейских стран, которые выделяют «квоты» на число работников-женщин в госорганах.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БезработицаСтатистикаЖенщины
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