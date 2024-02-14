Ушла из жизни мать политика Бориса Немцова
14 февраля 202411:50
Дина Немцова (в девичестве Эйдман) мать политика Бориса Немцова умерла на 97 году жизни. Об этом сообщила её внучка Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», - написала дочь Бориса Немцова.
По её словам, бабушка всю жизнь проработала детским врачом.
Ранее в центре Москвы на Васильевском спуске застрелен политик Борис Немцов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru