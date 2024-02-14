Ушла из жизни мать политика Бориса Немцова

Дина Немцова (в девичестве Эйдман) мать политика Бориса Немцова умерла на 97 году жизни. Об этом сообщила её внучка Жанна Немцова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Путин заявил о необходимости доработать дело об убийстве Немцова

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», - написала дочь Бориса Немцова.

По её словам, бабушка всю жизнь проработала детским врачом.

Ранее в центре Москвы на Васильевском спуске застрелен политик Борис Немцов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КончинаМатьБорис НемцовСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры