Путин заявил о необходимости доработать дело об убийстве Немцова

Президент России Владимир Путин заявил, что «убийство Немцова надо дорабатывать», сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании президентского Совета по правам человека российский лидер напомнил об убийстве Галины Старовойтовой и о том, что все виновные были «найдены, посажены и понесли ответственность».

Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Спустя два года в Московском окружном военном суде коллегией присяжных заседателей виновными в преступлении были признаны выходцы из Чечни Хамзат Бахаев, Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Шадида и Анзора Губашевых.

Заура Дадаева, который был основным фигурантом уголовного дела, приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили тюремные сроки от 11 до 19 лет.

Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы семьи Немцова, считает, что следствие не предпринимает попыток установить организаторов и заказчиков убийства политика, сообщает Ura.ru. По её словам наказание понесли только непосредственные исполнители.

