Центробанк предупредил о массовом мошенничестве от имени сотрудников банка
Мошенники начали использовать новую схему для выманивания денег россиян, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России. Об этом сообщили в ЦБ.
«Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью», — отмечает регулятор.
В ЦБ указали, что фальшивые документы могут содержать данные реальных работников. Таким образом мошенники пытаются убедить жертву в правдоподобности своих действий, и в дальнейшем могут лишить человека денег или оформить на него кредит.
Банк России напомнил, что не работает с физическими лицами как с клиентами, а сотрудники регулятора не направляют копии своих документов. ЦБ рекомендовал при поступлении звонка от мошенника прервать разговор, по возможности заблокировать номер злоумышленника и обратиться в банк при возникновении сомнений относительно сохранности средств.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что мошенники начали звонить россиянам через мессенджеры, представляясь сотрудниками следственных органов, сообщает телеканал «360». Злоумышленники выведывают личные данные и пытаются лишить жертву ее сбережений, пишет РИА ФАН.
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