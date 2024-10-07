Юрист объяснил, что заявитель по новому делу Чекалиных может стать соучастником

«Поводом для возбуждения уголовного дела против Лерчек послужило заявление некоего сотрудника, который не только знал о финансовых схемах супругов Чекалиных, но и во всех подробностях описал их», — пояснил юрист в беседе с NEWS.ru.

По его словам, заявление бывшего сотрудника блогеров можно рассматривать, как признательные показания.

Ранее Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за перевод свыше 251 млн рублей на иностранные счета с использованием подложных документов. Максимальное наказание в этом случае составляет до 10 лет лишения свободы. Троицкий районный суд Москвы отправил блогеров под домашний арест, напоминает «Радиоточка НСН».

