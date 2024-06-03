Блогер Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве
3 июня 202410:44
Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные появились в картотеке суда.
В конце мая Блиновская погасила более 140 миллионов рублей долгов по налогам.
Адвокат блогера Наталия Сальникова также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.
В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru