Блогер Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве

Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные появились в картотеке суда.

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В конце мая Блиновская погасила более 140 миллионов рублей долгов по налогам.

Адвокат блогера Наталия Сальникова также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.

В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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