Блогер Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве

В конце мая Блиновская погасила более 140 миллионов рублей долгов по налогам.

Адвокат блогера Наталия Сальникова также сообщила, что суд начал процедуру снятия ареста с имущества и активов семьи блогера, чтобы Блиновская смогла погасить ущерб в рамках уголовного дела.

В июле 2023 года стало известно, что «Королева марафонов» погасила задолженность перед судом в 50 млн рублей, напоминает RT.

