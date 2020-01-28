Ургант извинился перед верующими из-за рождественской шутки

Свои извинения шоумен принес в эфире своей передачи, попутно призвав верующих по возможности «отозвать проклятья». Ургант напомнил, что его шоу носит развлекательный характер, передает «Свободная пресса».

Отметим, что из-за шутки с Иисусом Христом православные потребовали лишить Урганта российского гражданства, отмечает Газета.ру

В свою очередь известная уральская православная активистка Оксана Иванова предложила наказать Урганта путем публичной порки в эфире его передачи, передает Ura.ru.

