Ургант извинился перед верующими из-за рождественской шутки

28 января 202012:33

Телеведущий Иван Ургант принес извинения православным из-за рождественского коллажа, который был показан в эфире. На нем вместо Иисуса Христа представал популярный голливудский актер Николас Кейдж.

Поклонская вступилась за гражданство Урганта

Свои извинения шоумен принес в эфире своей передачи, попутно призвав верующих по возможности «отозвать проклятья». Ургант напомнил, что его шоу носит развлекательный характер, передает «Свободная пресса».

Отметим, что из-за шутки с Иисусом Христом православные потребовали лишить Урганта российского гражданства, отмечает Газета.ру

В свою очередь известная уральская православная активистка Оксана Иванова предложила наказать Урганта путем публичной порки в эфире его передачи, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТелевидениеПравославиеИван Ургант