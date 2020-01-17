Поклонская вступилась за гражданство Урганта

По мнению Поклонской, подобного рода предложения недопустимы и наносят значительный вред российской государственности. Она считает, что активист, предложивший лишить Урганта гражданства, проявил нетерпимость. Депутат призналась, что не видела выпуск телепрограммы, ставший поводом для скандала. Однако она выразила уверенность, что в любом случае, человека неьзя выгонять из страны за слова, отмечает Ura.ru.

Петиция против Урганта организовал лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Он возмутился выпуском «Вечернего Урганта» на Первом канале с французским актером Жераром Депардье. Эфир состоялся 7 января, когда Русская православная церковь отмечала Рождество Христово.

Ведущий и гость скабрезно шутили на тему праздника, а Ургант также продемонстрировал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. В конце передачи выступил музыкант Джизуса с татуировкой «Я — сын бога».

