Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на слова главы фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергея Неверова.
Лариса Шойгу занимала должность заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Она окончила Томский медицинский институт и ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова. Она представляла «Единую Россию» в Хакасии, Тыве и Красноярском крае.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки
- Noize MC заболел коронавирусом
- Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
- Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма
- Постпред России при ОБСЕ назвал военные учения Украины и НАТО провокацией
- Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V»
- МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
- Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины
- УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru