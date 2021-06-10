Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на слова главы фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергея Неверова.

Лариса Шойгу занимала должность заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Она окончила Томский медицинский институт и ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова. Она представляла «Единую Россию» в Хакасии, Тыве и Красноярском крае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуГосдума
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