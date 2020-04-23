Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева, которая была автором текстов песен группы «Ласковый май», скончалась в возрасте 74 лет. Об этом в своём Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин. Он добавил, что для группы Гольцева написала более 50 стихов.

Разин напомнил, что поэтесса также работала с такими известными артистами, как Лариса Долина, Валентина Толкунова, Екатерина Шаврина и многими другими. Кроме того, Алла Гольцева известна, как автор стихов и сказок для детей и взрослых.