Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева, которая была автором текстов песен группы «Ласковый май», скончалась в возрасте 74 лет. Об этом в своём Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин. Он добавил, что для группы Гольцева написала более 50 стихов.

Разин напомнил, что поэтесса также работала с такими известными артистами, как Лариса Долина, Валентина Толкунова, Екатерина Шаврина и многими другими. Кроме того, Алла Гольцева известна, как автор стихов и сказок для детей и взрослых.

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Ранее НСН писала, что в возрасте 79 лет в Израиле после тяжёлой и продолжительной болезни умерла советская и российская актриса Евгения Уралова. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой, в котором артистка служила с 1965 года.

Напомним, за свою кинокарьеру Уралова исполнила более 40 ролей, в том числе в главную - в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Телезрители также помнят актрису по съёмкам в фильмах «Аты-баты, шли солдаты», «Дети Арбата», «Мелочи жизни», в «Ожидании чуда».

В 1994 году Ураловой было присвоено звание заслуженной артистки России.

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ФОТО: pixabay.com
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