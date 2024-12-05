Умер врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков

Собеседник издания отметил, что всю официальную информацию предоставят позднее.

По данным СМИ, в последние два года диетолог боролся с онкологическим заболеванием.

Алексей Ковальков родился в Москве в 1962 года, окончил лечебный факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова (РНИМУ имени Пирогова), а в 2006-м прошел переподготовку как диетолог. Ковальков разработал особую методику снижения веса, благодаря которой сам сбросил 80 кг за семь месяцев, отмечает РЕН ТВ.

Специалист сотрудничал со знаменитостями, в том числе актрисами Ольгой Картунковой, Ириной Пеговой, певицами Любовью Успенской и Аленой Апиной. Также Ковальков написал книгу о борьбе с лишним весом, вел программы на ТВ и радио, был постоянным консультантом программ и документальных фильмов в СМИ.

