Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии

Первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич умер в возрасте 84 лет, об этом сообщает БЕЛТА. При этом, источник не указывает причину его смерти.

В декабре 1991 года Вячеслав Кебич был в числе подписавших Беловежские соглашения, которые прекратили существование СССР и провозгласили создание СНГ, напоминает Ura.ru.

Кебич родился 10 июня 1936 года. После работы на Минском станкостроительном заводе он пришел на партийную работу в 1980-х годах, и во второй половине десятилетия возглавлял белорусский Госплан. С 1990 года он возглавил Совет министров Белоруссии.