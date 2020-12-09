Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии
Первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич умер в возрасте 84 лет, об этом сообщает БЕЛТА. При этом, источник не указывает причину его смерти.
В декабре 1991 года Вячеслав Кебич был в числе подписавших Беловежские соглашения, которые прекратили существование СССР и провозгласили создание СНГ, напоминает Ura.ru.
Кебич родился 10 июня 1936 года. После работы на Минском станкостроительном заводе он пришел на партийную работу в 1980-х годах, и во второй половине десятилетия возглавлял белорусский Госплан. С 1990 года он возглавил Совет министров Белоруссии.
А накануне сообщалось, что последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, пишет ТАСС.
При этом, как отмечает источник, он не назвал причины смерти военачальника.
Похороны Шапошникова, по словам Дерябина, пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, отмечает RT.
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