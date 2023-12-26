Умер экс-начальник МУРа Василий Купцов
Экс-начальник Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного управления МВД Василий Купцов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
«Жизненный путь Василия Николаевича Купцова – пример преданного и самоотверженного служения долгу и избранной профессии. Работа на самых трудных и ответственных направлениях дала неординарный и богатый жизненный опыт», — указали в ведомстве.
О смерти Купцова также сообщил информационный центр Следственного комитета. Работника органов внутренних дел назвали «легендой МУРа», пишет «Свободная пресса». Купцов прошел путь от постового милиционера до первого замначальника столичного ГУВД и «беззаветно служил» родине.
По данным «Московского комсомольца», экс-начальник МУР умер после тяжелой болезни.
Василий Купцов родился в Пензенской области, служил в органах внутренних дел с 1974 года, в уголовном розыске работал с 1976-го. В 1990-е годы Купцов руководил московским сыском, отмечает телеканал «360». Бывший начальник МУР вышел на пенсию в 2001 году и позже возглавил ветеранскую организацию Управления уголовного розыска Москвы.
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