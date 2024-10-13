Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский

Причина смерти неизвестна.

Издание отмечает, что Смоленский в 1987 году организовал один из первых московских кооперативов. В 1996 году организацию переименовали в «СБС-Агро».

В дальнейшем Смоленский возглавлял финансовую группу ОВК. В 2003 году он продал его Владимиру Потанину и отошел от дел.

Как пишет газета, Смоленский был среди предпринимателей, которые финансировали избирательную кампанию Бориса Ельцина, отмечает «Радиоточка НСН».

