Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский

Основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет, сообщила в воскресенье газета «Коммерсант».

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Причина смерти неизвестна.

Издание отмечает, что Смоленский в 1987 году организовал один из первых московских кооперативов. В 1996 году организацию переименовали в «СБС-Агро».

В дальнейшем Смоленский возглавлял финансовую группу ОВК. В 2003 году он продал его Владимиру Потанину и отошел от дел.

Как пишет газета, Смоленский был среди предпринимателей, которые финансировали избирательную кампанию Бориса Ельцина, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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