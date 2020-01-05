Умер онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко. Об этом в Facebook сообщила его жена. В марте прошлого года специалисту диагностировали рак желудка.
Уточняется, что Павленко работал в клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге. На протяжении долгого времени врач вел блог в социальных сетях. В онлайн-дневнике он рассказывал о своем лечении, где незадолго до смерти записал прощальное обращение с призывом к больным не сдаваться.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
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