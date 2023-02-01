Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Минобра Оренбургской области

Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, находившийся под следствием, умер в возрасте 65 лет. Как сообщил в ведомстве, информация об этом появилась сегодня утром.

В качестве меры пресечения экс-чиновник находился под подпиской о невыезде. При этом, причины кончины, а также дата похорон Лабузова пока не называются, передают «Известия».

В рамках уголовного дела ему было предъявлено сразу несколько обвинений, в частности, в превышении должностных полномочий, получение взятки в крупном и особо крупном размерах, легализация имущества, полученного преступным путем. Экс-министр не признавал свою вину ни по одному пункту.

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По версии следствия, с 2010 по 2018 годы Вячеслав Лабузов получал взятки имуществом, услугами, а также заключал контракты на ремонт образовательных учреждений Оренбургской области с подконтрольными ему строительными компаниями.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе в Москве на рабочем месте был задержан руководитель информационно-технического управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Его связывают со взяткой в 25 миллионов рублей.

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Фото: telegram.org
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