Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Минобра Оренбургской области
Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, находившийся под следствием, умер в возрасте 65 лет. Как сообщил в ведомстве, информация об этом появилась сегодня утром.
В качестве меры пресечения экс-чиновник находился под подпиской о невыезде. При этом, причины кончины, а также дата похорон Лабузова пока не называются, передают «Известия».
В рамках уголовного дела ему было предъявлено сразу несколько обвинений, в частности, в превышении должностных полномочий, получение взятки в крупном и особо крупном размерах, легализация имущества, полученного преступным путем. Экс-министр не признавал свою вину ни по одному пункту.
По версии следствия, с 2010 по 2018 годы Вячеслав Лабузов получал взятки имуществом, услугами, а также заключал контракты на ремонт образовательных учреждений Оренбургской области с подконтрольными ему строительными компаниями.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе в Москве на рабочем месте был задержан руководитель информационно-технического управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Его связывают со взяткой в 25 миллионов рублей.
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