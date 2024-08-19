Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке

По его словам, очевидцы сообщали, что похитителя видели на станции «Ипподром», в Раменском, однако в доме мужчины обнаружить следы собаки не удалось.

«Несколько станций мы обвесили листовками, может кто-то поможет», — рассказал Иван в беседе с «Газетой.Ru».

Собака пропала 17 августа. После этого питомца зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции «Левобережная». Очевидцы также сообщали, что видели похитителя на станции «Электрозаводская». Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции «Выхино», передает «Радиоточка НСН».

