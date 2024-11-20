Умер автор музыки для фильма о Бонде гитарист Вик Флик
Композитор, аранжировщик и гитарист Вик Флик умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, сын музыканта Кевин Флик сообщил, что его отец скончался 14 ноября. Гитарист страдал от болезни Альцгеймера.
Вик Флик родился в английском Суррее в 1937 году. Музыкант выступал с группой John Barry Seven композитора Джона Барри и работал с автором над саундтреком к фильму «Доктор Но» об агенте Джеймсе Бонде. Флик был ведущим гитаристом в «Теме Джеймса Бонда». Позже, с 1960-х до конца 1980-х годов, музыкант продолжал работать над музыкой к серии фильмов.
Также Вик Флик записывался как сессионный музыкант с различными артистами, в том числе Нэнси Синатрой, Клиффом Ричардом, Ширли Бэсси, Томом Джонсом, группой Bee Gees, участвовал в работе над музыкой к фильму «Вечер трудного дня» с группой The Beatles. В 2012 году музыкант получил награду Академии кинематографических искусств и наук за «Музыку Бонда: первые 50 лет».
Ранее стало известно о смерти певца, бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина, напоминает Ura.ru.
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