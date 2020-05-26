Умер китайский «король» казино Стэнли Хо

Миллиардер Стэнли Хо - основатель индустрии игорного бизнеса в Макао - скончался в возрасте 98 лет. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Источник отмечает, что Хо является одним из богатейших людей региона, ему принадлежала крупнейшая сеть казино в Макао. За 2018 год его состояние оценивалось в $6,4 млрд, отмечает RT.

Напомним, Макао — специальный административный район Китая, который часто называют азиатским Лас-Вегасом.

Forbes рассказал о росте суммарного состояния 25 богатейших людей мира на 255 млрд долларов

К слову, в начале мая НСН писала, что Следственный комитет подтвердил смерть российского миллиардера, президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области. Как сообщила «Интерфаксу» представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, тело 52-летнего мужчины обнаружено в окрестностях города Одинцова.

Про этому факту началась доследственная проверка. Уточняется, что тело бизнесмена нашли сегодня его родственники на территории особняка в селе Усово. Рядом с телом находился пистолет иностранного производства. По одной из версий, речь может идти о суициде, пишут «Дни.ру».



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:СмертьКазино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры