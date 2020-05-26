Умер китайский «король» казино Стэнли Хо
Миллиардер Стэнли Хо - основатель индустрии игорного бизнеса в Макао - скончался в возрасте 98 лет. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Источник отмечает, что Хо является одним из богатейших людей региона, ему принадлежала крупнейшая сеть казино в Макао. За 2018 год его состояние оценивалось в $6,4 млрд, отмечает RT.
Напомним, Макао — специальный административный район Китая, который часто называют азиатским Лас-Вегасом.
К слову, в начале мая НСН писала, что Следственный комитет подтвердил смерть российского миллиардера, президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области. Как сообщила «Интерфаксу» представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, тело 52-летнего мужчины обнаружено в окрестностях города Одинцова.
Про этому факту началась доследственная проверка. Уточняется, что тело бизнесмена нашли сегодня его родственники на территории особняка в селе Усово. Рядом с телом находился пистолет иностранного производства. По одной из версий, речь может идти о суициде, пишут «Дни.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Депутат МГД: Самое крупное в мире тестирование населения на иммунитет к COVID-19 проводится в Москве
- В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на COVID-19
- В Самарской области горят одиннадцать частных домов
- СМИ: Россия начала сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика
- Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru