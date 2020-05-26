Умер китайский «король» казино Стэнли Хо

К слову, в начале мая НСН писала, что Следственный комитет подтвердил смерть российского миллиардера, президента группы компаний «Аллтек», специализирующейся на добыче угля и антрацита, Дмитрия Босова в Московской области. Как сообщила «Интерфаксу» представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, тело 52-летнего мужчины обнаружено в окрестностях города Одинцова.

Про этому факту началась доследственная проверка. Уточняется, что тело бизнесмена нашли сегодня его родственники на территории особняка в селе Усово. Рядом с телом находился пистолет иностранного производства. По одной из версий, речь может идти о суициде, пишут «Дни.ру».







