Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник священнослужителей столичных храмов протоиерей Георгий Бреев умер сегодня на 84-м году жизни. Об этом сообщил его сын в соцсетях.
В начале апреля отец Георгий попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Тест на коронавирус дал тогда отрицательный результат, однако известно, что точность тестирования оставляет желать лучшего.
Первым среди священнослужителей Москвы с диагнозом COVID-19 умер настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. Ему шёл 49-ый год. Скончались также протодиакон того же храма.
Как сообщают argumenti.ru, высказывания протодиакона Андрея Кураева по этому поводу стали предлогом, под которым патриарх Кирилл запретил его в служении. После смерти священника Александра Агейкина Кураев в своём ЖЖ написал буквально следующее: «В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора.. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».
В указе предстоятеля отмечается, что Андрей Кураев тем самым публично оскорбил память Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его смерти. Патриарх оценивает такой поступок не только как безнравственный, но и как особенно циничный.
«Учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», - говорится в документе.
Ранее Кураев критиковал действия руководства Русской православной церкви в период пандемии коронавируса. До этого он неоднократно поднимал тему гомосексуализма среди некоторых представителей духовенства, в том числе, епископата.
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