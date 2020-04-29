Умер духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник священнослужителей столичных храмов протоиерей Георгий Бреев умер сегодня на 84-м году жизни. Об этом сообщил его сын в соцсетях.

В начале апреля отец Георгий попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. Тест на коронавирус дал тогда отрицательный результат, однако известно, что точность тестирования оставляет желать лучшего.

Первым среди священнослужителей Москвы с диагнозом COVID-19 умер настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. Ему шёл 49-ый год. Скончались также протодиакон того же храма.

Как сообщают argumenti.ru, высказывания протодиакона Андрея Кураева по этому поводу стали предлогом, под которым патриарх Кирилл запретил его в служении. После смерти священника Александра Агейкина Кураев в своём ЖЖ написал буквально следующее: «В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора.. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».