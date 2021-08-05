Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался на 81-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Лариса Ившина.

«Чёрный день... умер Е. К. (Евгений Кириллович — прим. НСН)... Остановилось сердце», — написала она в социальной сети.

Евгений Марчук был первым председателем Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год), в 1995—1996 годах возглавлял правительство, напоминает RT.