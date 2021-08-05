Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался на 81-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Лариса Ившина.

«Чёрный день... умер Е. К. (Евгений Кириллович — прим. НСН)... Остановилось сердце», — написала она в социальной сети.

Евгений Марчук был первым председателем Службы безопасности Украины (с 1991 по 1994 год), в 1995—1996 годах возглавлял правительство, напоминает RT.

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А накануне стало известно, что посол Сербии в России Мирослав Лазански умер в ночь на 4 августа в Белграде на 71-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Президент страны Александр Вучич выразил соболезнования семье дипломата, сообщила пресс-служба главы этого государства.

Лазански назначили послом в России в 2019 году. До своего назначения он был депутатом сербского парламента. В прошлом Лазански также - политический и военный журналист. Был корреспондентом и комментатором белградской ежедневной газеты «Политика».

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ФОТО: РИА Новости
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