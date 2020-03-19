Умер актер из «Узника замка Иф» Игорь Богодух

В Ростове-на-Дону в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Уже извстно, что прощание с артистом состоится 21 марта в 11:00 по московскому времени в центральном фойе театра.

Добавим, Игорь Богодух служил в Ростовском академическом театре драмы имени Горького с 1964 по 2009 годы. Кроме того, он хорошо знаком российскому зрителю по таким картинам, как «Узник замка Иф», «Миллион в брачной корзине», «Морской волк» и другим лентам. Всего фильмография актера насчитывает 18 киноработ.