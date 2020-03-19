Умер актер из «Узника замка Иф» Игорь Богодух
В Ростове-на-Дону в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Уже извстно, что прощание с артистом состоится 21 марта в 11:00 по московскому времени в центральном фойе театра.
Добавим, Игорь Богодух служил в Ростовском академическом театре драмы имени Горького с 1964 по 2009 годы. Кроме того, он хорошо знаком российскому зрителю по таким картинам, как «Узник замка Иф», «Миллион в брачной корзине», «Морской волк» и другим лентам. Всего фильмография актера насчитывает 18 киноработ.
Ранее НСН писала, что 17 марта в возрасте на 84-х лет скончалась вдова Юрия Гагарина. У нее двое дочерей - Галина и Елена. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным Валентины Гагариной на своей странице в Twitter. В свою очередь, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынок рассказал, что хорошо знает семью Гагариных и ему «очень больно терять таких людей», сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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