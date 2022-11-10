Улицу в Симферополе предложат назвать именем Стремоусова
Председатель Русской общины Крыма, сенатор Сергей Цеков заявил, что одна из новых улиц Симферополя может быть названа именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщает РИА Новости.
По его словам, община намерена обратиться с таким предложением в симферопольский городской совет.
Цеков отметил, что был лично знаком со Стремоусовым, и назвал его «очень положительным и очень выдержанным» человеком.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно), сообщает RT.
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