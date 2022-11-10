Улицу в Симферополе предложат назвать именем Стремоусова

Председатель Русской общины Крыма, сенатор Сергей Цеков заявил, что одна из новых улиц Симферополя может быть названа именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, сообщает РИА Новости.

Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

По его словам, община намерена обратиться с таким предложением в симферопольский городской совет.

Цеков отметил, что был лично знаком со Стремоусовым, и назвал его «очень положительным и очень выдержанным» человеком.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно), сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:ХерсонКрымСимферополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры