Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в Telegram видеообращение, в котором подтвердил смерть своего заместителя Кирилла Стремоусова.
По его словам, чиновник погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП.
«Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу... И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит», - подчеркнул Сальдо, добавив, что власти позаботятся о родных и близких Стремоусова.
Ранее министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, на место ДТП выехала бригада скорой помощи, информация о гибели Стремоусова «не является официальной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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