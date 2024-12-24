Лазареву заочно осудили на 6,5 лет за оправдание терроризма
Второй западный окружной военный суд признал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) виновной в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве наказания суд заочно назначил Лазаревой 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также на четыре года запретил ей заниматься администрированием интернет-ресурсов.
По словам адвоката телеведущей Леонида Соловьева, его подзащитная своей вины не признала, приговор суда будет обжалован.
Ранее Московский Пресненский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в России иноагентом) за публичные призывы к направленной против безопасности государства деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru