Украинский министр сравнил людей старше 65 с «трупами»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал государство и бизнесменов сделать доступным массовое тестирование украинцев на коронавирус, но при этом дал понять, что людям старшего поколения они могут не понадобиться.

Резонансное высказывание прозвучало в интервью телеканалу «112.ua». Рассуждая о массовом тестировании, Емец отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин на Украине — 65 лет.

«Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», - приводит слова министра РИА Новости.

Емец также выступил за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, передает РИА ФАН. Чиновник считает, что это надо было сделать раньше, и тогда болезнь не распространялась бы быстро.

Сейчас на Украине выявлено 73 случая инфицирования коронавирусом, три человека скончались. Во всем мире чаще других от коронавируса умирают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями.

