Угроза для населения: Июль усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке
Григорий Куксин заявил НСН, что уже сейчас около 50% пожаров в регионе не тушатся по экономическим причинам.
Жаркий июль серьезно усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке, что станет угрозой для некоторых населенных пунктов, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что июль в Забайкалье и на европейской части территории России ожидается засушливым и жарким.
«Для Сибири и Дальнего Востока ситуация довольно тяжелая, особенно для Дальнего Востока уже сейчас. Самая непростая ситуация в Якутии, Забайкальском крае, Амурской области и Хабаровском крае. Якутия – это традиционно проблемный по пожарам регион, так как жаркое лето, люди оставляют костры, добавляются пожары от молний. Ситуация уже сейчас сложная, у нас есть прогнозы о жаркой и сухой погоде, поэтому ситуация будет заметно ухудшаться», - отметил он.
Около 50% пожаров в этих регионах уже сейчас не тушатся по экономическим причинам, а засушливый июль может распространить огонь, что поставит под угрозу населенные пункты, объяснил Куксин.
«Уже сейчас примерно половина пожаров в этих регионах оказались без тушения вообще, они в зонах контроля, где можно не тушить, такое решение принято по экономическим причинам. Но в условиях жаркой погоды эти пожары будут развиваться, площадь будет расти, что может привести к задымлению населенных пунктов, будет угрожать некоторым населенным пунктам. Туда огромные силы направляются, но ситуация здесь уже зависит больше от погоды», - предупредил собеседник НСН.
По его словам, менее тревожная ситуация сейчас на европейской территории страны, здесь все в большей степени будет зависеть от поведения людей, а жаркая погода может и не усугубить ситуацию.
«Для европейской территории России ситуация тоже тревожная, но сейчас пока ситуация здесь гораздо спокойнее. Здесь больше техники, людей, более сегментированные территории. Но в условиях жаркой погоды люди гораздо легче устраивают пожары. Пожары возникают не от жары, от 35 градусов тепла ничего не загорается, просто люди легче устраивают пожары: окурки, костры и так далее. Девять из десяти пожаров возникают по вине людей. Здесь как раз ситуация в меньшей степени зависит от погоды, а больше от поведения людей. Сейчас риски здесь снижаются эффективно», - заключил Куксин.
Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Париже режиссеров Жако и Дуайона задержали по делу о насилии
- Mia Boyka рассказала, что менеджер Кадышевой грубо отказал ей в сотрудничестве
- Дефицит мощности электроэнергии угрожает Курской области
- Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в ЕС
- Польша ввела ограничения на проезд границы для ряда дальнобойщиков Украины
- СМИ: Бренды одежды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ
- ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета
- Мэр Керчи Брусаков подал в отставку
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире
- Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru