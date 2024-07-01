Угроза для населения: Июль усугубит пожарную обстановку на Дальнем Востоке

«Для Сибири и Дальнего Востока ситуация довольно тяжелая, особенно для Дальнего Востока уже сейчас. Самая непростая ситуация в Якутии, Забайкальском крае, Амурской области и Хабаровском крае. Якутия – это традиционно проблемный по пожарам регион, так как жаркое лето, люди оставляют костры, добавляются пожары от молний. Ситуация уже сейчас сложная, у нас есть прогнозы о жаркой и сухой погоде, поэтому ситуация будет заметно ухудшаться», - отметил он.

Около 50% пожаров в этих регионах уже сейчас не тушатся по экономическим причинам, а засушливый июль может распространить огонь, что поставит под угрозу населенные пункты, объяснил Куксин.

«Уже сейчас примерно половина пожаров в этих регионах оказались без тушения вообще, они в зонах контроля, где можно не тушить, такое решение принято по экономическим причинам. Но в условиях жаркой погоды эти пожары будут развиваться, площадь будет расти, что может привести к задымлению населенных пунктов, будет угрожать некоторым населенным пунктам. Туда огромные силы направляются, но ситуация здесь уже зависит больше от погоды», - предупредил собеседник НСН.

По его словам, менее тревожная ситуация сейчас на европейской территории страны, здесь все в большей степени будет зависеть от поведения людей, а жаркая погода может и не усугубить ситуацию.

«Для европейской территории России ситуация тоже тревожная, но сейчас пока ситуация здесь гораздо спокойнее. Здесь больше техники, людей, более сегментированные территории. Но в условиях жаркой погоды люди гораздо легче устраивают пожары. Пожары возникают не от жары, от 35 градусов тепла ничего не загорается, просто люди легче устраивают пожары: окурки, костры и так далее. Девять из десяти пожаров возникают по вине людей. Здесь как раз ситуация в меньшей степени зависит от погоды, а больше от поведения людей. Сейчас риски здесь снижаются эффективно», - заключил Куксин.

Режим чрезвычайной ситуации введен 1 июля в Туве из-за угрозы роста лесных пожаров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг, передает «Радиоточка НСН».



