Удмуртия отправит в пострадавшие районы Оренбуржья 50 тонн питьевой воды

По его словам, сначала будут отправлены две машины с 30 тоннами воды, а 9 апреля республика отправит в Оренбуржье ещё 20 тонн.

«Большое спасибо нашим предприятиям: транспортникам, которые взяли расходы по доставке, и производителям, поставляющим воду практически по себестоимости», - написал он.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что продолжает выполнять рейсы в затопленные паводковыми водами Оренбург и Орск в соответствии с расписанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

