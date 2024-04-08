Удмуртия отправит в пострадавшие районы Оренбуржья 50 тонн питьевой воды
Пострадавшие от паводка районы Оренбургской области получат от Удмуртии 50 тонн питьевой воды. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Александр Бречалов.
По его словам, сначала будут отправлены две машины с 30 тоннами воды, а 9 апреля республика отправит в Оренбуржье ещё 20 тонн.
«Большое спасибо нашим предприятиям: транспортникам, которые взяли расходы по доставке, и производителям, поставляющим воду практически по себестоимости», - написал он.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что продолжает выполнять рейсы в затопленные паводковыми водами Оренбург и Орск в соответствии с расписанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru