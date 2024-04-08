Песков: Путин пока не планирует посещать Оренбургскую область

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, это касается в том числе Оренбургской области.

Он отметил, что при этом Путин «держит руку на пульсе ситуации».

«Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», - указал представитель Кремля, добавив, что оценки действиям властей ставить пока рано, так как ситуация продолжает развиваться.

Ранее замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что уровни половодья, начавшегося в Поволжье и Урале, никогда ранее в истории не фиксировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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