Песков: Путин пока не планирует посещать Оренбургскую область

По его словам, это касается в том числе Оренбургской области.

Он отметил, что при этом Путин «держит руку на пульсе ситуации».

«Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», - указал представитель Кремля, добавив, что оценки действиям властей ставить пока рано, так как ситуация продолжает развиваться.

Ранее замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что уровни половодья, начавшегося в Поволжье и Урале, никогда ранее в истории не фиксировались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

