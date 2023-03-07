«Удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что ему нравится его нынешнее положение простого человека, сообщает РБК.

Бывший заместитель назвал Улюкаева «полезным в нынешней ситуации»

Отсидевший за взятку экс-чиновник отметил, что раньше он был «немножко отстраненным от жизни большим начальником», затем стал зеком, а теперь он просто «человек среди людей».

«Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», - заключил экс-министр.

В 2017 году суд признал Улюкаева виновным во взяточничестве и приговорил его к восьми годам лишения свободы. В 2022 году бывший министр вышел на свободу по УДО, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Улюкаев // РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеВзяткаОсвобождениеУДОАлексей Улюкаев
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