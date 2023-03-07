«Удивительный кайф». Экс-министр Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком

Отсидевший за взятку экс-чиновник отметил, что раньше он был «немножко отстраненным от жизни большим начальником», затем стал зеком, а теперь он просто «человек среди людей».

«Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», - заключил экс-министр.

В 2017 году суд признал Улюкаева виновным во взяточничестве и приговорил его к восьми годам лишения свободы. В 2022 году бывший министр вышел на свободу по УДО, сообщает RT.

