Учителям будут выплачивать по 2 млн рублей за переезд на работу в новые регионы

В Минпросвещения РФ подготовили проект постановления об увеличении до 2-х миллионов рублей единовременную компенсационную выплату педагогам, которые решат переехать, в рамках программы «Земский учитель», в сёла и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает «Интерфакс».

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Как подчеркнули в Минпросвещения РФ, принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2025/26 учебном году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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