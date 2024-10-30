Учителям будут выплачивать по 2 млн рублей за переезд на работу в новые регионы
В Минпросвещения РФ подготовили проект постановления об увеличении до 2-х миллионов рублей единовременную компенсационную выплату педагогам, которые решат переехать, в рамках программы «Земский учитель», в сёла и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает «Интерфакс».
Как подчеркнули в Минпросвещения РФ, принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее Минпросвещения РФ подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2025/26 учебном году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru