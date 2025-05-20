Учителя выступили против обязательных переводных экзаменов в школах
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что школы должны вводить переводные экзамены только по желанию.
Введение обязательных переводных экзаменов в школах противоречит нынешнему законодательству, такой вариант не поддержат учителя и родители, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
В российские школы необходимо внедрять всеобщие переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных учениками знаний, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС. Луховицкий считает, что такие экзамены должны проводиться индивидуально по желанию школы, как происходит сейчас.
«По закону об образовании это определяется в каждой школе индивидуально. Если какие-то школы решат, что для их детей лучше ежегодные переводные экзамены, значит это правильно. Если какие-то школы решают, что это не нужно, так будет лучше. В некоторых школах такие экзамены проводят с восьмого класса, в некоторых – с пятого. Это должна решать исключительно сама школа. Обязательные переводные экзамены на уровне Минпросвещения будут противоречить нынешнему законодательству. Я не уверен, что школы и родители будут этому рады», - подчеркнул он.
Он также рассказал, что ждет ребят, которые не сдают подобные экзамены.
«Что будет с ребенком, который не сдал переводный экзамен, тоже зависит от положений школы об оценивании. Они могут оставаться на осень или пересдают летом. Это зависит от решений администрации школы. Школы не отчитываются об этом, поэтому никакой статистики нет. Если в школе дружеская и демократическая обстановка, то этот экзамен – это всего лишь подведение итогов, личных достижений ребенка», - подытожил собеседник НСН.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что регламент пересдачи ЕГЭ останется неизменным в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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