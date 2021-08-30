Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
Учителя и другие сотрудники, работающие с детьми в Санкт-Петербурге, получат перед новым учебным годом от городских властей по 10 тысяч рублей.
О соответствующем решении сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов.
Разовую выплату получат все, кто работает с детьми в школах, детсадах, колледжах, дворцах творчества и лагерях, отмечает «Фонтанка.ру».
В их числе учителя, младший педагогический персонал, педагоги дополнительного образования, воспитатели, преподаватели спортивных и музыкальных и школ, детские тренеры и школьные психологи.
Ранее сообщалось, что после встречи президента России Владимира Путина с «Единой Россией» был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, которые уже 2 сентября получат по 10 тысяч рублей.
Помимо этого Путин поручил выделить разовые выплаты в 15 тысяч рублей сотрудникам силовых структур и военнослужащим, в том числе, курсантам военных училищ.
Политологи Алексей Макаркин и Алексей Мухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разделились во мнениях, связаны ли новые выплаты пенсионерам с предстоящими выборами в Госдуму.
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