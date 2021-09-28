В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
Департамент образования Перми опроверг появившуюся в СМИ информацию, что на уроке физкультуры в городской школе № 123 детей учили совершать намаз, сообщает NEWS.ru.
По данным издания Readovka, школьники рассказали родителям о том, что на уроке физкультуры им предложили помолиться Аллаху. При этом в родительских чатах якобы сообщалось о подобных случаях в других школах.
В ведомстве отметили, что никакого религиозного подтекста на уроке не было - дети просто выполняли различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки».было.
Директор школы в беседе с агентством добавил, что ранее к проводившему урок учителю физкультуры не предъявлялось никаких претензий, однако в департаменте потребовали провести внутреннее расследование.
Ранее в Минпросвещении заявили, что из-за коронавируса и «сезонного» роста заболеваемости ОРВИ школы в регионах РФ переходят на дистанционное обучение отдельными классами, сообщает Ura.ru.
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