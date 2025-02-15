Ученые выяснили, что либеральные взгляды делают девушек несчастными и одинокими

Оказалось, что только 12% либералок чувствуют удовлетворение своей жизнью, когда среди женщин с консервативными взглядами счастливых оказалось 37%.



Исследование показало, что либеральные девушки почти в три раза чаще испытывают одиночество. Социологи объясняют это тем, что из-за своих взглядов они отказываются от создания семьи, религии и излишне тревожатся из-за мировых событий.



Консервативные девушки, как правило, склонны осознавать, что они не являются жертвами каких-либо масштабных событий, а себя они воспринимают капитанами своей судьбы.

Ранее почти каждый третий россиянин (30%) заявил, что описанные в классической литературе отношения являются токсичными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

