Ученые рассказали, как авиаперелеты и смартфоны вызывают рак

Немецкие ученые рассказали о факторах возникновения онкологических заболеваний. Они предупредили, что стекла самолетов пропускают до 47 процентов ультрафиолетовых лучей, которые увеличивают риск развития рака кожи, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Focus.

Кроме того, немецкие специалисты рассказали об опасности пристрастия к слишком горячим напиткам. По их словам, жидкость, температура которой превышает +65°C, повреждает ткани и клетки пищевода и может спровоцировать появление рака.

К раку печени, рта, горла и молочной железы может привести употребление неконтролируемого количества алкоголя. Ученые не советуют, например, мужчинам пить более полулитра пива в день, норма для женщины в два раза меньше.