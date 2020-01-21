Ученые рассказали, как авиаперелеты и смартфоны вызывают рак
Немецкие ученые рассказали о факторах возникновения онкологических заболеваний. Они предупредили, что стекла самолетов пропускают до 47 процентов ультрафиолетовых лучей, которые увеличивают риск развития рака кожи, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Focus.
Кроме того, немецкие специалисты рассказали об опасности пристрастия к слишком горячим напиткам. По их словам, жидкость, температура которой превышает +65°C, повреждает ткани и клетки пищевода и может спровоцировать появление рака.
К раку печени, рта, горла и молочной железы может привести употребление неконтролируемого количества алкоголя. Ученые не советуют, например, мужчинам пить более полулитра пива в день, норма для женщины в два раза меньше.
В исследовании также говорится, что не стоит засыпать со смартфоном. Свет от него затрудняет выработку гормона сна мелатонина. Его низкий уровень в организме также может спровоцировать развитие раковых заболеваний.
Ранее группа учёных из Японии и США выяснила, что употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака.
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