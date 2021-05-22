Ученые определили причину новой пандемии

Птичий грипп H5N8 может вызвать новую пандемию на Земле, считают китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Исследователи изучили распространение вируса, который был обнаружен в 2010 году у утки в Китае. Через 10 лет, к 2020 году заболевание фиксировали в 46 странах.

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«История свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», - заявили ученые.

Вэйфэн Ши и Джордж Гао выразили обеспокоенность способностью вируса очень быстро адаптироваться к другим носителям, хотя среди людей не было выявлено признаков передачи H5N8.

По мнению ученых, регулировать распространение вируса можно с помощью стандартных мер инфекционного контроля.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в сегодняшнем виде птичий грипп не передается от человека к человеку и, следовательно, не опасен.

«Птичий грипп для людей не опасен, он опасен только для птиц. На людях это может отрицательно отразиться только в случае высокой концентрации вируса. Конечно, не исключено, что в результате мутации он может стать похожим на коронавирус и начнет передаваться от человека к человеку. Тогда придется опять стоять на ушах. Но пока такого нет», - рассказал он.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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