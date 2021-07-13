Участников массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве выдворят из России

Как пояснили в столичном главке, в территориальные отделы полиции доставлены 103 участника конфликта. В отношении этих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как заявляют в ГУ МВД по Москве, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали приезжие из соседних стран. Предположительно, это были трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии.