Участников массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве выдворят из России

Иностранцы, участвовавшие в массовой драке у метро «Кузьминки» в Москве будут выдворены за пределы России по решению суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление Министерства внутренних дел города Москвы.

СМИ: В драке мигрантов в Москве могли участвовать несколько сотен человек

Как пояснили в столичном главке, в территориальные отделы полиции доставлены 103 участника конфликта. В отношении этих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как заявляют в ГУ МВД по Москве, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали приезжие из соседних стран. Предположительно, это были трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МВДСудТрудовые Мигранты
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