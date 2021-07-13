Участников массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве выдворят из России
Иностранцы, участвовавшие в массовой драке у метро «Кузьминки» в Москве будут выдворены за пределы России по решению суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление Министерства внутренних дел города Москвы.
Как пояснили в столичном главке, в территориальные отделы полиции доставлены 103 участника конфликта. В отношении этих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении.
Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как заявляют в ГУ МВД по Москве, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что в драке участвовали приезжие из соседних стран. Предположительно, это были трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии.
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