Убившую своего ребенка в Москве мать увезли врачи
30 июня 202303:02
Москвичку, которую подозревают в убийстве своего годовалого ребенка, увезли из дома на машине скорой помощи, сообщает «РЕН ТВ».
На появившихся кадрах видно, как женщина в окружении медиков выходит из подъезда многоквартирного дома на Онежской улице и садится в машину медиков.
Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что по возращению домой обнаружил в своей квартире тело ребенка. Подозрения пали на мать, которая находилась с ним.
На теле малыша обнаружены следы ножевых ранений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru