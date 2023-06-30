Убившую своего ребенка в Москве мать увезли врачи

На появившихся кадрах видно, как женщина в окружении медиков выходит из подъезда многоквартирного дома на Онежской улице и садится в машину медиков.

Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что по возращению домой обнаружил в своей квартире тело ребенка. Подозрения пали на мать, которая находилась с ним.

На теле малыша обнаружены следы ножевых ранений.

