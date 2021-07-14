Мигранты из Средней Азии устроили массовую драку в Подмосковье
Новая массовая потасовка с участием уроженцев Средней Азии возникла в столичном регионе. На этот раз драка произошла в подмосковном Одинцове минувшей ночью, сообщают очевидцы. В стычке участвовали не менее десяти человек.
В подмосковном главке МВД подтвердили факт происшествия. Что стало причиной конфликта и есть ли пострадавшие, уточняется. Участники драки на Кутузовской улице разбежались, некоторые уехали на машине. Сотрудник полиции, которые прибыли на место происшествия по вызову, уже никого не застали. Организована проверка.
В ночь на 13 июля массовая драка мигрантов произошла в Москве, у станции метро «Кузьминки». Было задержано более 100 человек. По последним данным, причиной потасовки стал межнациональный конфликт.
В потасовке приняли участие граждане сразу четырёх среднеазиатских республик - Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Об этом сказано в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки, передает ТАСС.
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