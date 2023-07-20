«У нас всё по закону»: Wylsacom удивился слухам о неуплате налогов

Популярный техноблогер признался НСН, что не получал никаких постановлений со стороны налоговиков.

Сотрудники налоговой службы не присылали никаких новых запросов и постановлений, сообщил НСН блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom. Он удивился слухам о возможной проверке и отметил, что его команда работает согласно российскому законодательству.

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Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Валентина Петухова по подозрению в неуплате налогов в ближайшее время проверит налоговая. В случае нарушений против него могут возбудить уголовное дело.

«Ничего не получал. Налоговые проверки приходят регулярно. Плановые, внеплановые. Мы не можем сказать, есть ли какие-то вопросы у правоохранителей. Пока мы видим, что один из Telegram-каналов что-то написал. Нет никаких постановлений или информации – просто инфоповод. На основании чего – у нас, к сожалению, тоже нет никакой информации. Каких-то свежих запросов от налоговой нет. С нашей стороны все оформляется в соответствии с действующим законодательством», - рассказал НСН Wylsacom.

Ранее московская прокуратура потребовала взыскать с блогера Елена Блиновской 918,9 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба государству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/wylsa
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