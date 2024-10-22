У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили лейкоз

По данным СМИ, осужденный на 16 лет по делу об изнасиловании 72-летний Вайнштейн болеет миелоидным лейкозом — разновидностью рака костного мозга. Сейчас он проходит лечение в тюремной больнице в Нью-Йорке.

Вайнштейн продюсировал фильмы «Убить Билла», «Английский пациент», «Город грехов», сериал «Клан Сопрано» и другие популярные голливудские проекты.

Напомним, в прошлом году он был приговорен к 16 годам заключения по делу о сексуализированном насилии, а в 2020 был осужден по делу о домогательствах и изнасиловании на 23 года.

Ранее стало известно, что Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

