У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили лейкоз
У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили лейкоз, сообщает NBC News.
По данным СМИ, осужденный на 16 лет по делу об изнасиловании 72-летний Вайнштейн болеет миелоидным лейкозом — разновидностью рака костного мозга. Сейчас он проходит лечение в тюремной больнице в Нью-Йорке.
Вайнштейн продюсировал фильмы «Убить Билла», «Английский пациент», «Город грехов», сериал «Клан Сопрано» и другие популярные голливудские проекты.
Напомним, в прошлом году он был приговорен к 16 годам заключения по делу о сексуализированном насилии, а в 2020 был осужден по делу о домогательствах и изнасиловании на 23 года.
Ранее стало известно, что Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru