У главы ОМВД Егорьевска нашли около 5 млн долларов в тайнике

В тайнике, который был обнаружен в полу, Ермаков спрятал около 5 млн долларов. Кроме долларов у главы ОМВД были спрятаны крупные суммы в рублях.

Также по уголовному делу проходит сын Ермакова и сотрудник правоохранительных органов.

Ранее следствие потребовало арестовать главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына Александра Ермакова, оперуполномоченного четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которые подозреваются в подготовке убийства предпринимателя.

