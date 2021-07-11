У главы ОМВД Егорьевска нашли около 5 млн долларов в тайнике
Во время обысков у главы ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова следователи нашли деньги, пишет «Комсомольская правда».
В тайнике, который был обнаружен в полу, Ермаков спрятал около 5 млн долларов. Кроме долларов у главы ОМВД были спрятаны крупные суммы в рублях.
Также по уголовному делу проходит сын Ермакова и сотрудник правоохранительных органов.
Ранее следствие потребовало арестовать главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына Александра Ермакова, оперуполномоченного четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которые подозреваются в подготовке убийства предпринимателя.
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